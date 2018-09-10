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В Италии открылся пятизвёздочный отель для кошек

10 сентября 2018 22:45
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Постояльцам будут предложены развлекательные залы, отдельные номера, в которых будут все удобства.
В итальянской Павии открылся пятизвёздочный отель. Особенность его в том, что предназначен он для кошек, сообщает life со ссылкой на портал "Италия по-русски".

Постояльцам будут предложены развлекательные залы, отдельные номера, в которых будут все удобства. "Вишенкой на торте" станет специальное кошачье меню, разработанное шеф-поваром.

Несмотря на роскошные условия, цена может обрадовать потенциальных клиентов. Стоимость проживания в день - 15 евро. Владельцы гостиницы утверждают, что их отель далёк от классических пансионов, где о кошках не заботятся.

- Мы принимаем кошек с трёх-четырёхмесячного возраста. Они должны быть домашними, иметь сертификат прививок и регулярно проверяться ветеринаром для безопасности всех гостей, - рассказывает владелица отеля. 
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