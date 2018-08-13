В Италии медсестра завещала своей больнице €600 тысяч
13 августа 2018 20:02
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Отмечается, что Болонья умерла в 2017 году в возрасте 95 лет. После смерти единственного сына и кончины мужа у женщины не осталось родственников, кому бы она могла передать свои накопленные деньги.
На полученные от экс-сотрудника средства в медучреждении собираются построить новый гардероб на 450 шкафчиков, оборудование для отделения по переливанию крови для лечения инфекционных заболеваний. Также в планы администрации больницы входит ремонт столовой.
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