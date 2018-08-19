В Испании задержана банда наркоторговцев с семью тоннами гашиша
19 августа 2018 23:48
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Как уточняет пресс-служба испанской полиции, также в ходе обысков были изъяты один килограмм кокаина, более 220 тысяч евро, девять транспортных средств и огнестрельное оружие.
Всего задержаны и арестованы 11 человек. Среди них не только граждане Испании, но и британцы, и марокканцы. По данным следствия, все они занимались перевозкой наркотических веществ на кораблях в Испанию, после чего сбывали их на территории стран Евросоюза.
Отметим, испанские правоохранители отмечают, что с каждым годом растёт наркотрафик через их страну. За 2017 год полицейские изъяли в общей сложности около 477 тонн наркотиков, что на 30% больше показателей 2016 года.
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