В Испании нашли тело двухлетнего мальчика, который 13 января упал в узкую 100-метровую скважину

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По данным газеты, спасатели обнаружили тело ребенка в субботу около 01:25 по местному времени (03:25 мск). Родители ребенка уже проинформированы о случившемся.Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец, шириной всего 25 сантиметров, который используется для поиска воды. С этого момента в муниципалитете Тоталан (провинция Малага) началась беспрецедентная операция по его спасению, за которой почти две недели следила вся страна. К ней были привлечены около 300 спасателей и сотрудников Гражданской гвардии.последнего не было известно, жив ли ребенок. Родители мальчика уже потеряли одного сына — он умер в возрасте трех лет в прошлом году.Фото: соцсети