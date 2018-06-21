В Иране женщины впервые за 37 лет посмотрели футбол на стадионе
21 июня 2018 20:58
96
В России иранские женщины могут спокойно посещать матчи своей сборной.
Видео сюжет здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
289
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
465
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
75
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
48
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
48
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
578
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
43
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
449
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
737
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
902
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
637
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1999
Мероприятия