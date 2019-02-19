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В Ираке женщина родила сразу семерых детей

19 февраля 2019 15:35
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Шестерых девочек и одного мальчика.
В иракской провинции Дияла женщина родила сразу шестерых девочек и одного мальчика, передает life.ru.

Как сообщает Daily Mail, 25-летняя жительница Ирака рожала естественным путём. Роды прошли успешно и в пресс-службе департамента здравоохранения провинции подтвердили, что молодая мама и её малыши чувствуют себя хорошо.

Отмечается, что это беспрецедентный случай для страны.

Отец семейства признался, что супруги не планировали пополнение семейства, однако теперь у них десять детей. 
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