В Ираке женщина родила сразу семерых детей
19 февраля 2019 15:35
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Как сообщает Daily Mail, 25-летняя жительница Ирака рожала естественным путём. Роды прошли успешно и в пресс-службе департамента здравоохранения провинции подтвердили, что молодая мама и её малыши чувствуют себя хорошо.
Отмечается, что это беспрецедентный случай для страны.
Отец семейства признался, что супруги не планировали пополнение семейства, однако теперь у них десять детей.
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