В Индии заявили, что не боятся санкций США после покупки у России С-400
8 октября 2018 19:11
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Помимо уже подписанного многомиллиардного контракта на поставку в Индии также заинтересованы в покупке вертолётов Камова и других систем вооружения из России.
— Да, мы принимаем во внимание, что в отношении нас могут быть введены санкции, но мы ведём независимую политику, — заявил генерал Рават.
Нынешний контракт стал самым крупным за всю историю военно-технического сотрудничества двух стран.
Американские санкции могут быть наложены на контрагентов российской компании "Рособоронэкспорт", в том числе и на Индию, согласно закону "О противодействии неприятелям Америки через санкции" (CAATSA).
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