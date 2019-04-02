В Грузии окончательно запретили полиэтиленовые пакеты
2 апреля 2019 20:28
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"С сегодняшнего дня реализация полиэтиленовых пакетов, а также их местное производство и ввоз запрещаются", - сказала сотрудница пресс-службы.
В случае выявления фактов продажи, производства или ввоза полиэтиленовых пакетов, сотрудники правоохранительных органов будут делать предупреждение, а в случае повторного правонарушения - штрафовать на 500 лари (чуть более 185 долларов). Если после выписки штрафа человек вновь продолжит продавать, изготавливать или ввозить пакеты, денежное взыскание увеличится вдвое и составит 1000 лари (более 371 долларов), пообещало министерство.
Взамен власти страны предлагают жителям перейти на биодеградируемые пакеты, которые распадаются быстрее полиэтиленовых и наносят меньшее вреда окружающей среде.
Власти Грузии начали бороться полиэтиленовыми пакетами в ноябре 2018 года. Тогда под запрет попали пакеты толщиной менее 15 микрон.
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