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Новости /  В мире  

В Гонконге миллионер осыпал бедных деньгами, и теперь ему грозит тюрьма

18 декабря 2018 21:33
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Криптовалютный бизнесмен Вонг Чинг Кит из Гонконга был задержан полицией после того, как разбрасывал деньги в самом бедном районе города.
Криптовалютный бизнесмен Вонг Чинг Кит из Гонконга был задержан полицией после того, как разбрасывал деньги в самом бедном районе города, передает life.ru. Об этом сообщает телеканал CGTN.

В оригинальном ролике видно, как молодой человек подъезжает к одному из домов на дорогом Lamborghini, после чего выходит на улицу и спрашивает у прохожих, верят ли они в то, что деньги могут просто упасть с неба. После этого с крыши дома за его спиной начался настоящий денежный "дождь" из купюр.

Полицейские обвиняют мужчину в нарушении общественного порядка, за что ему может грозить год тюрьмы и крупный штраф. Впрочем, второе, вероятно, не сильно пугает 24-летнего бизнесмена, ведь, по словам очевидцев, в тот день на улицы было высыпано около 100 миллионов гонконгских долларов ($12,79 млн).

Хотя в полиции называют гораздо более скромную сумму — около шести тысяч гонконгских долларов ($767). Во всяком случае, ровно столько удалось собрать в качестве доказательства приехавшим на место полицейским. 
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