В Германии появились "иные". Правительство страны узаконило третий пол
16 августа 2018 00:37
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Правительство Германии официально закрепило третий пол в книге записи актов гражданского состояния. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны, сообщает life.ru.
К мужскому и женскому полу в Германии добавили третий — иной пол. Подобная мера была принята в интересах интерсексуалов — людей, обладающих с рождения признаками мужчин и женщин.
Законопроект разрабатывался с октября 2010 года.
К мужскому и женскому полу в Германии добавили третий — иной пол. Подобная мера была принята в интересах интерсексуалов — людей, обладающих с рождения признаками мужчин и женщин.
Законопроект разрабатывался с октября 2010 года.
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