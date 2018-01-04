Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жертвами крушения стали два пилота. Бортинженер, который находился на борту Ми-24, получил ранения и был эвакуирован на российскую базу.
В Саратовской области похоронили пилота разбившегося вертолета в Сирии
Третьим по популярности стал ТНТ.
Почти половина телезрителей в новогоднюю ночь традиционно смотрела развлекательные шоу «России 1» и «Первого канала»
В день памяти праведного Александра Чагринского, местночтимого святого Самарской епархии, митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий совершил Божественную литургию в Иверском женском монастыре города Самары.
Сегодня важный день для Самарской Иверской обители и для всех верующих
Оно было прервано в конце 2015 года после крушения пассажирского лайнера А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем.
Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения с Каиром
Три человека погибли, более 15 пострадали. Несколько человек пострадали из-за сошедшего с путей поезда.
В Европе бушует ураган "Элеонор"
В Похвистнево полицейские задержали мужчину, обокравшего родственницу и мать своего знакомого Злоумышленник похитил мультиварку и компьютерный монитор рублей.
В Похвистнево полицейские задержали мужчину, обокравшего родственницу и мать своего знакомого
Электричка Самара — Новокуйбышевская будет ходить по новому расписанию Оно вступит в силу с 9 января.
Электричка Самара — Новокуйбышевская будет ходить по новому расписанию
За финансовые пирамиды предлагают сажать на 10 лет Такое предложение Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров направлено в Минфин и Центробанк.
За финансовые пирамиды предлагают сажать на 10 лет
сегодня  Пятница, 5 января, 00:08
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/01:
USD 57.6
-0.03
EUR 68.87
0.08
Искать
Новости /  В мире  

В Европе бушует ураган "Элеонор"

4 января 2018 14:27
243
Три человека погибли, более 15 пострадали. Несколько человек пострадали из-за сошедшего с путей поезда.
Как информирует newsru.com, в результате урагана "Элеонор", 3 января прошедшего по Северной Европе, задев Францию и Германию, погибли три человека. Еще 15 человек пострадали, четверо из них - серьезно.

Во французских Альпах погиб лыжник - на него упало дерево, 15 человек ранены в разных регионах страны, двух человек смыло гигантской волной на Северном побережье Испании, сообщает BBC.

Порывы ветра достигали 160 км/ч в Великобритании и 147 км/ч во Франции. На севере Франции без электричества остались больше 200 тысяч домов. В Париже из-за сильного ветра закрыта для посещения Эйфелева башня. Городские парки закрыты до тех пор, пока сохраняется опасность падения деревьев. В течение дня буря продвинется дальше в другие регионы, в том числе на Корсику, где скорость ветра может доходить до 200 км/ч, отмечает Русская служба BBC.

В Германии буре дали название "Бурглинд", порывы ветра там достигали 120 км/ч, что привело к перебоям в работе транспорта.

В Швейцарии без электричества остались 14 тысяч домов. Несколько человек пострадали из-за сошедшего с путей поезда. В кантоне Санкт-Галлен сильный ветер заблокировал несколько человек в горнолыжном подъемнике, перевернул легкомоторный самолет и сломал 13-метровую рождественскую елку в столице Берне, передает Reuters.

Рекордные порывы ветра 195 км/ч были зафиксированы на горе Пилатус недалеко от швейцарского города Люцерна, сообщает SRF. По данным издания, последний раз подобное случилось в 1981 году, но тогда скорость ветра была меньше.

В некоторых районах Австрии увеличился риск схода снежных лавин. В Бельгии введен "оранжевый" уровень опасности - предпоследний из четырех. Власти просят жителей страны быть особенно аккуратными при выходе на улицу и опасаться летящих оторванных веток и других поднятых ветром предметов.

В Нидерландах порывы ветра достигали 110 км/ч, в амстердамском аэропорту Схипхол отменены сотни рейсов. Один человек пострадал от упавшего дерева. Закрыты несколько автомагистралей и железнодорожных линий. Голландские власти впервые закрыли все пять основных морских барьеров для предотвращения наводнений, поскольку большая часть территории страны находится ниже уровня моря.

В Великобритании тысячи домов остались без электроэнергии, нарушено транспортное сообщение. В ночь на среду метеорологическая служба страны зафиксировала порывы ветра скоростью до 161 км/ч. Штормовое предупреждение сохраняется в Уэльсе, Англии, на большей части Северной Ирландии и в некоторых областях на юге Шотландии.

Республика Ирландия также пострадала от урагана - он стал причиной наводнения, транспортного коллапса и других разрушений.





Фото:    newsru.com/world

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6006
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2232
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9174
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2810
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10943
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3207
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2929
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1791
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2183
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2073
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1736
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3366
Весь список

Мероприятия
Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле
Любой желающий может принять участие в мотопробеге Дедов Морозов и Снегурочек по Самаре
Деды Морозы сыграли в футбол со сборной самарских детей из школ-интернатов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда