В Египте потерпел крушение воздушный шар с туристами
5 января 2018 19:28
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В Египте потерпел крушение воздушный шар с туристами. Один человек погиб, 12 пострадали. Об этом сообщает местная газета Al-Masry Al-Youm.
Инцидент произошел в Луксоре. Все пострадавшие доставлены в местную больницу. По словам пресс-секретаря Минздрава Египта Халеда Муджахида, двое из них — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
Муджахид отметил, что травмы получили граждане нескольких государств, но не назвал, каких именно.
Причиной крушения аэростата, по данным издания, стали погодные условия, пишет РБК.
Напомним, 4 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения с Каиром, прерванного в конце 2015 года после теракта на борту лайнера, принадлежавшего авиакомпании «Когалымавиа».
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