В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
6 апреля 2019 23:09
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Как сообщает министерство, вход в гробницу был обнаружен во время задержания одной из банд черных археологов, проводивших тайные раскопки в этом районе.
Археологи под руководством главы Высшего совета по делам памятников древности Мустафы Вазири обнаружили в гробнице две комнаты, в одной из которых находились два саркофага из известняка с человеческими останками.
"Гробница хорошо сохранилась и отличается красотой рисунков и яркостью их цветов", — следует из заявления ведомства.
В гробнице есть изображения покойных, имена членов их семьи, а также изображения древнеегипетских богов Анубиса, Осириса и богинь Исиды и Нефтиды.
Ученые нашли мумии птиц и животных, в том числе орла, сокола, ибиса, мышей, кошек и собак. Согласно заявлению, это указывает, что гробница повторно использовалась в последующие периоды в качестве кладбища для животных.
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