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В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев

6 апреля 2019 23:09
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Вход в гробницу был обнаружен во время задержания одной из банд черных археологов, проводивших тайные раскопки в этом районе.
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта, передает РИА Новости.

Как сообщает министерство, вход в гробницу был обнаружен во время задержания одной из банд черных археологов, проводивших тайные раскопки в этом районе.

Археологи под руководством главы Высшего совета по делам памятников древности Мустафы Вазири обнаружили в гробнице две комнаты, в одной из которых находились два саркофага из известняка с человеческими останками.

"Гробница хорошо сохранилась и отличается красотой рисунков и яркостью их цветов", — следует из заявления ведомства.

В гробнице есть изображения покойных, имена членов их семьи, а также изображения древнеегипетских богов Анубиса, Осириса и богинь Исиды и Нефтиды.

Ученые нашли мумии птиц и животных, в том числе орла, сокола, ибиса, мышей, кошек и собак. Согласно заявлению, это указывает, что гробница повторно использовалась в последующие периоды в качестве кладбища для животных. 
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