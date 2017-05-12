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В ЕАЭС создают систему оповещения об опасных товарах

12 мая 2017 11:03
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В ЕАЭС создают систему оповещения об опасных товарах
Страны — участницы Евразийского экономического союза смогут оперативно информировать друг друга о продукции, способной причинить вред жизни и здоровью.

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет создана система оповещения об опасных товарах, способных нанести вред здоровью человека. Проект соответствующего соглашения прошел стадию внутригосударственного согласования в странах — участницах ЕАЭС. При обнаружении опасных товаров в стране их можно будет не только быстро отозвать с полок магазинов, но и предупредить о рисках соседние государства с помощью создаваемой системы. Ее операторами станут органы в сфере защиты прав потребителей. В Европе аналогичные системы уже функционируют, пишут «Известия».

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