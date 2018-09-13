В Британии бабушка восьмерых внуков забеременела четвернёй
13 сентября 2018 22:48
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Бриттен с супругом Стивеном ждут трёх дочек (идентичных близнецов) и мальчика. Отмечается, что у Трейси уже есть трое детей и восемь внуков.
— Каждый год я хотела родить ещё одного ребёнка. Возраст подходил к 50, и я подумала, что просто сделаю это, — рассказала Трейси в интервью. По словам женщины, её не волнуют слова критикующих её людей.
— Не я первая, не я последняя. Я не выгляжу на 50 и не чувствую себя на 50. Люди могут говорить всё что хотят. Они не знают моей истории. Когда они увидят четырёх красивых малышей, они поменяют своё мнение, — считает женщина.
От первого супруга у Трейси есть трое детей. С ним она разошлась в 2003 году, а спустя два года встретила Стивена.
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