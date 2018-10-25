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Новости /  В мире  

В Австралии 102-летний мужчина арестован за сексуальное преступление

25 октября 2018 17:14
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Совершённое в отношении 94-летней женщины в доме престарелых.
В Сиднее 102-летнего австралийца арестовали за сексуальное преступление, совершённое в отношении 94-летней женщины в доме престарелых, передает life.ru.

Пенсионер обвиняется в непристойном нападении с отягчающими обстоятельствами. При этом детали инцидента полиция не приводит.

Тем не менее мужчине грозит тюремный срок до семи лет. До суда его отпустили под залог. 
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