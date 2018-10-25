В Австралии 102-летний мужчина арестован за сексуальное преступление
25 октября 2018 17:14
99
Пенсионер обвиняется в непристойном нападении с отягчающими обстоятельствами. При этом детали инцидента полиция не приводит.
Тем не менее мужчине грозит тюремный срок до семи лет. До суда его отпустили под залог.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
323
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
494
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
472
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
532
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
495
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
962
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
798
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1189
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1238
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2350
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1758
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1934
Мероприятия