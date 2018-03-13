Уровень месячной инфляции в Венесуэле в феврале превысил 80%
13 марта 2018 20:56
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Глава комиссии Хосе Гера отметил, что такой показатель уничтожает зарплату, пенсии и сбережения.
2 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении минимальной зарплаты в стране на 58%. По курсу черного рынка, который фактически используется в государстве, он достигнет $2, по официальному — $12.
В феврале Bloomberg в четвертый раз подряд признал Венесуэлу самой «несчастной» экономикой мира. Венесуэла временно лишена права голоса в Генеральной ассамблее ООН из-за долгов по членским взносам.
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