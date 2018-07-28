Я нашел ошибку
Главные новости: 
И весом 70,6 кг.
Самарские рыбаки выловили из Волги сома длиной более двух метров
Деньги пойдут на переоборудование Воронежского авиазавода — его приспособят под выпуск дальнемагистрального самолета Ил-96-400М.
Медведев распорядился выделить ОАК 1,3 млрд рублей на модернизацию производства Ил-96
Прошедший ЧМ-2018 способствовал росту интереса зрителей к футболу в стране.
Более 20 тысяч болельщиков ожидается на матче "Крыльев Советов" с ЦСКА 31 июля в Самаре
С фермы в Похвистневском районе подросток с товарищем украл 17 металлических решеток
С фермы в Похвистневском районе подросток с товарищем украл 17 металлических решеток
Самарский "Милонов" Дмитрий Сивиркин взялся поучать православного священника
В Самаре проходит митинг против пенсионной реформы Он организован в сквере «Родина».
В Самаре проходит митинг против пенсионной реформы: фото
83-летний пловец из Самарской области намерен поставить рекорд Гиннесса
83-летний пловец из Самарской области намерен поставить рекорд Гиннесса
Безработного тольяттинца задержали за незаконный лов рыбы
Безработного тольяттинца задержали за незаконный лов рыбы
сегодня  Суббота, 28 июля, 14:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +32 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/07:
USD 62.97
0.02
EUR 73.34
-0.48
Искать
Новости /  В мире  

Умершая в 2016 году принцесса Лея появится в новых «Звездных войнах»

28 июля 2018 10:29
207
Умершая в 2016 году принцесса Лея появится в новых «Звездных войнах»
Новый эпизод появится на экранах в декабре 2019 года.

Персонаж умершей в 2016 году актрисы Кэрри Фишер — принцесса Лея Органа — появится в новом эпизоде «Звездных войн». Об этом заявил режиссер фильма Джей Джей Абрамс, сообщается на официальном сайте киносаги, сообщает Лента.

«Мы отчаянно любили Кэрри. По-настоящему удовлетворительное завершение саги о Скайуокере без ее участия даже не приходило нам в голову. Мы не никогда не собирались искать другую актрису на эту роль или использовать компьютерную графику. С благословления ее дочери мы нашли способ почтить наследие Кэрри и ее персонажа, использовав отснятый и неиспользованный материал со съемок эпизода "Пробуждение силы"», — сказал режиссер.

В апреле фанаты «Звездных войн» запустили петицию, в которой потребовали от студии Disney взять Мэрил Стрип на роль принцессы Леи. Они посчитали, что актриса может стать достойной заменой Кэрри Фишер. По их словам, актерское мастерство Стрип и ее дружба с Фишер делают ее «идеальным кандидатом».

Фишер умерла 27 декабря 2016-го от остановки сердца. Ей было 60 лет. Кроме участия в «Звездных войнах», актриса была известна ролями в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье».

«Звездные войны. Эпизод IX» появится на экранах в декабре 2019 года.


Фото: Roger Harvey / Zumapress / Globallookpress.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
344
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
406
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
874
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
682
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
709
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
877
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1342
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1284
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2995
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2063
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3220
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
531
Весь список

Мероприятия
В Октябрьске откроется экспозиция, посвященная 115-летию легендарного министра путей сообщения Бориса Бещева
В Самарской области состоялось торжественное открытие Молодежного форума ПФО «iВолга-2018»
В Кинеле на стадионе "Локомотив" состоится финал Кубка Самарской области между командами "Кинель" и "Искра"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда