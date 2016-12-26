Умер знаменитый певец Джордж Майкл
26 декабря 2016 09:53
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Знаменитый британский певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет. Это произошло вчера, 25 декабря, в его собственном доме в Горинге, что находится в графстве Оксфордшир.
О том, что стало непосредственной причиной смерти певца, пока не сообщается.
По данным СМИ, прибывшая на место полиция не обнаружила ничего криминального.
Джордж Майкл родился на севере Лондона в 1963 году. При рождении он получил имя Йоргос Кириакос Панайоту. Он приобрел известность, выступая в группе Wham! Затем начал сольную карьеру, за которую продал более 100 миллионов пластинок.
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