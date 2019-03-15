Украина возобновила строительство стены на границе с Россией
15 марта 2019 23:15
114
«С 1 марта на тех участках, где позволяют погодные условия, возобновились работы по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы», — рассказал он.
Слободян отметил, что подрядчикам «удалось активизироваться» на участке в Луганской области, а в Харьковской области начинается установка системы видеонаблюдения и контроля. По словам Слободяна, с начала марта уже обустроили около 500 м рвов, 120 м заграждения типа «Егоза», а также 1200 м трассы для обустройства рокадной дороги.
В конце 2018 года в МВД Украины заявили, что реализация проекта будет продлена до 2021 года из-за недостаточного финансирования. По данным на ноябрь 2018 года, было обустроено 47% границы с Россией, протяженность которой составляет 2,3 тыс. км.
В 2019 году на строительство ограждения украинский бюджет выделит 400 млн грн (более 900 млн руб.).
Проект был утвержден в 2015 году, его инициатором был прошлый глава правительства Арсений Яценюк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
220
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1125
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
387
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
654
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
848
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
844
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1266
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1414
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
675
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
817
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1266
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
1022
Мероприятия