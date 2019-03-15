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Украина возобновила строительство стены на границе с Россией

15 марта 2019 23:15
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В 2019 году на строительство ограждения украинский бюджет выделит 400 млн грн (более 900 млн руб.).
Возобновились работы по реализации проекта обустройства украинско-российской границы («Стена»), сообщает агентство УНИАН со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, передает РБК.

«С 1 марта на тех участках, где позволяют погодные условия, возобновились работы по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы», — рассказал он.

Слободян отметил, что подрядчикам «удалось активизироваться» на участке в Луганской области, а в Харьковской области начинается установка системы видеонаблюдения и контроля. По словам Слободяна, с начала марта уже обустроили около 500 м рвов, 120 м заграждения типа «Егоза», а также 1200 м трассы для обустройства рокадной дороги.

В конце 2018 года в МВД Украины заявили, что реализация проекта будет продлена до 2021 года из-за недостаточного финансирования. По данным на ноябрь 2018 года, было обустроено 47% границы с Россией, протяженность которой составляет 2,3 тыс. км.

В 2019 году на строительство ограждения украинский бюджет выделит 400 млн грн (более 900 млн руб.).

Проект был утвержден в 2015 году, его инициатором был прошлый глава правительства Арсений Яценюк.


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