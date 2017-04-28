Украина "присвоила" Крым в проморолике к Евровидению-2017
28 апреля 2017 12:45
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Киевские власти выпустили проморолик к предстоящему музыкальному конкурсу «Евровидение-2017». Отметим, что среди достопримечательностей Украины на кадрах запечатлены виды Крыма, в том числе Ласточкино гнездо.
Проморолик об Украине под названием «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие» (Come to Ukraine to celebrate diversity) опубликовал Ukraine сrisis mediacenter на своей страничке в «Фейсбуке», сообщает ФедералПресс.
Отметим, что в 30-секундном видео представлены «живописные уголки Украины». Об этом пишет «Лайф». Примечательно, что в видео представлена и территория Крыма, который с 2014 года находится в составе Российской Федерации.
Ролик записан на песню Шакиры, которую исполнила финалистка украинской версии шоу «Голос. Дети» Анастасия Багинская.
Напомним, что Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей на тот момент еще украинской автономии проголосовали за вхождение в состав России. Однако, Украина и другие европейские государства по-прежнему считают полуостров временно оккупированной территорией и вводят против РФ санкции.
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