Украина присвоила Крым в проморолике к «Евровидению-2017»

Киевские власти выпустили проморолик к предстоящему музыкальному конкурсу «Евровидение-2017». Отметим, что среди достопримечательностей Украины на кадрах запечатлены виды Крыма, в том числе Ласточкино гнездо.Проморолик об Украине под названием «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие» (Come to Ukraine to celebrate diversity) опубликовал Ukraine сrisis mediacenter на своей страничке в «Фейсбуке», сообщает ФедералПресс Отметим, что в 30-секундном видео представлены «живописные уголки Украины». Об этом пишет «Лайф». Примечательно, что в видео представлена и территория Крыма, который с 2014 года находится в составе Российской Федерации.Ролик записан на песню Шакиры, которую исполнила финалистка украинской версии шоу «Голос. Дети» Анастасия Багинская.Напомним, что Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей на тот момент еще украинской автономии проголосовали за вхождение в состав России. Однако, Украина и другие европейские государства по-прежнему считают полуостров временно оккупированной территорией и вводят против РФ санкции.