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Украина отказалась принимать участие в Евровидении-2019

27 февраля 2019 20:39
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В НОТУ отметили, что могли бы выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора.
Украина отказывается от участия в конкурсе Евровидение в 2019 году, сообщает life.ru со ссылкой на газету "Вести".

Издание ссылается на заявление организаторов национального отбора, которое опубликовано на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). В нём уточняется, что НОТУ отказывается от участия в международном песенном конкурсе.

— Победителем национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица MARUV, которой Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, — сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, певица отказалась от подписания договора после проведения переговоров.

В НОТУ отметили, что могли бы выбрать любого исполнителя не из числа участников нацотбора. От такой альтернативы решили отказаться из уважения к выбору зрителей.

Напомним, победительница украинского нацотбора певица MARUV отказалась ехать на песенный конкурс в Тель-Авив. После этого представить Украину на Евровидении в Израиле предложили трём коллективам, которые последовательно ответили отказом
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