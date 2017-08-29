Украина официально объявит Россию «страной-агрессором»
29 августа 2017 09:41
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Законопроект о реинтеграции некоторых районов Донецкой и Луганской областей, в котором Россия будет обозначена как «страна-агрессор», Верховная рада рассмотрит уже осенью. Об этом в эфире украинского телевидения заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
По ее словам, речь идет о праве Украины на защиту своей территории.
«Это, еще раз, не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства. Это для инвесторов», — сказала представитель президента.
Лученко добавила, что в подготовке законопроекта участвовали государства «нормандского формата», то есть Германия и Франция, а также эксперты из США.
О разработке законопроекта о «мирной интеграции» Донбасса стало СМИ сообщили в июле этого года. Как передавали «Известия», закон отменит режим антитеррористической операции (АТО) и позволит ввести военное положения в этих районах. Контроль за территорией конфликта буду осуществлять ВСУ, а не Служба безопасности Украины, пишут "Известия".
ото: Global Look Press/ZUMA/Oleg Pereverzev
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