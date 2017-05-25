Украина намерена прекратить железнодорожное сообщение с Россией
25 мая 2017 10:26
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Киев хочет прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией, и это может произойти уже 1 июля.
Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники, близкие к правительству Украины.
«Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля», — цитирует сообщение «Коммерсант».
Это решение активно продвигают секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Поводом для запрета сообщения может стать позиция ОАО «РЖД», которое не собирается прекращать железнодорожное сообщение с Донецком, что на Украине считают нарушением суверенитета.
Пока железные дороги обеих стран не получали никаких документов о запрете движения поездов.
Напомним, что грузовые перевозки между Россией и Украиной были уже отменены, пишут "Известия".
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