"Удар в спину". США назвали предательством поставки Украиной двигателей Китаю

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Ранее сообщалось, что компания "Мотор сич" реализовала Пекину 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолётов JL-10. При этом между украинской и китайской сторонами заключено соглашение на 380 миллионов долларов на поставку 250 авиационных двигателей.Как отметил бывший советник Комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, со стороны Киева это было настоящее предательство.— По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морскому флоту США, — заявил он.Также эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер добавил, что США должны оказать давление на Украину для блокировки сделки по поставкам двигателей.