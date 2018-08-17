"Удар в спину". США назвали предательством поставки Украиной двигателей Китаю
17 августа 2018 23:06
97
Ранее сообщалось, что компания "Мотор сич" реализовала Пекину 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолётов JL-10. При этом между украинской и китайской сторонами заключено соглашение на 380 миллионов долларов на поставку 250 авиационных двигателей.
Как отметил бывший советник Комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, со стороны Киева это было настоящее предательство.
— По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морскому флоту США, — заявил он.
Также эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер добавил, что США должны оказать давление на Украину для блокировки сделки по поставкам двигателей.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
520
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1066
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
818
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1443
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1231
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1255
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
623
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
441
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1822
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1827
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3449
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2593
Мероприятия