Удар молнии в Бразилии отправил в обморок целую футбольную команду, которая проводила разминку
10 марта 2019 16:41
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Инцидент произошел вечером в пятницу в городе Санта-Китерия, северо-восточный штат Сеара, однако известно об этом стало только сейчас.
По свидетельствам очевидцев, слова которых приводит телеканал, разминка началась около 17:30 по местному времени и примерно через три минуты после ее начала игроки оказались на газоне в результате удара стихии.
"Я увидел вспышку и вдруг все находившиеся на поле упали. Я испугался, решив, что они умерли", - приводит телеканал слова находившегося поблизости одноклубника пострадавших Элтона Мендонсы Боржеса, не уточнившего количество игроков, находившихся на поле. Сам он, по счастливой случайности не пострадал, поскольку в момент разряда был вне поля. Футболист также уточнил, что дождя во время инцидента не было, а газон был сухим.
Удар молнии ощутили также игроки команды, тренировавшейся на находящемся поодаль газоне. "Нас всех также повалило на землю", - рассказал телеканалу Элио Шименес из команды "Крузейру-де-Арейя", уточнив, что его одноклубникам помощь медиков не потребовалась.
Часть игроков "Насионала" пришли в себя только после сердечно-легочной реанимации, которую им оказали очевидцы происшествия, трое пострадавших были госпитализированы.
Им диагностировали частичную потерю моторики, нарушение зрительных функций и гематомы. Позже все они были выписаны из больницы после проведения обследования, отмечает ТАСС.
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