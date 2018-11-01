Учёные выяснили, что обычные тараканы владеют каратэ

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Инстинкт самосохранения у обычных тараканов проявился самым необычным образом. Вместо тактики сдерживания тараканы продемонстрировали агрессивный бой, в ходе которого осам наносились беспощадные удары задней лапкой с разворота. Одного удара тараканьей лапой с шипами оказалось достаточно для нокдауна — после некоторого "отдыха" осы вновь совершали нападение.Учёные выяснили, что быстро ориентироваться в пространстве таракану помогают усики, которые работают как своеобразная антенна, указывающая "направление удара". Методом ударов с разворота, по данным учёных, пользовались 63 процента изученных особей.