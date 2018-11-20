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Новости /  В мире  

Учёные убили рак лёгких одним уколом

20 ноября 2018 19:31
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Теперь медики планируют отказаться от долгих операций и сложных методов лечения онкологии этого типа.
Британские медики начали применять для диагностики и лечения рака лёгких уникальную технологию радиочастотной аблации, которую ранее использовали для лечения аритмии и других заболеваний сердца. Как сообщает Daily Mail, операция проводится с использованием горячей иглы — с помощью этого инструмента проводится быстрая биопсия, результаты которой обрабатываются в течение двух недель, передает life.ru.

При этом повторная операция, в ходе которой участок поражённого органа удаляется вместе с опухолью, происходит через небольшой прокол между рёбрами пациента, что сокращает как время проведения операции, так и период восстановления пациента. Толщина "первичной" иглы составляет всего полтора миллиметра, что значительно облегчает доступ к поражённым болезнью лёгким. Затем пациенту вводят иглу диаметром всего 0,9 мм, с помощью которой хирург добирается до лёгкого. Третья игла, нагреваемая до 70 градусов, вырезает небольшой участок лёгкого практически безболезненно, а на место "выреза" помещается небольшое количество биогеля, ускоряющего заживление тканей. Пациента после операции отпускают домой уже на следующий день. 
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