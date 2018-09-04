Учёные обнаружили смертельную опасность физических нагрузок
4 сентября 2018 14:44
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Анализ более 730 атлетов в возрасте 35 лет и более, переносящих среднюю или высокую физическую активность как минимум три дня в неделю, показал, что у 94 человек со средним уровнем нагрузки уже обнаруживаются первые признаки сердечной недостаточности. Ещё 10 человек из большой группы по итогам обследования были отправлены в больницу — у них медики обнаружили нарушения коронарного кровообращения, которое до момента приступа почти всегда протекает бессимптомно.
Исследователи выяснили, что умеренная физическая активность один-два дня в неделю является оптимальной для поддержания организма в тонусе. Что касается ежедневных нагрузок до наступления полной усталости, то учёные считают, что такой режим не только не укрепляет сердечно-сосудистую систему, но и значительно сокращает продолжительность жизни.
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