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Новости /  В мире  

Ученые запустили в космос рой из 100 миниатюрных спутников

24 марта 2019 21:30
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Миниатюрные спутники в будущем смогут использоваться для решения научных задач.
Более 100 миниатюрных спутников Sprite массой пять граммов каждый запущены в космос с борта американского космического аппарата KickSat 2, передает РИА Новости. Об этом сообщил его разработчик Зак Манчестер.

Сам спутник KickSat 2, созданный в Корнеллском университете, был выведен на орбиту в феврале с борта грузового корабля Cygnus после отстыковки от МКС. Внутри него находились 104 миниатюрных спутника Sprite в виде чипа — пластины размером 3,5 на 3,5 сантиметра и массой пять граммов с радиопередатчиком. Первая попытка запуска 104 спутников Sprite с борта аппарата KickSat 1 в 2014 году была неудачной.

Миниатюрные спутники в будущем смогут использоваться для решения научных задач.

Манчестер на своей странице в Twitter сообщил, что команда на запуск роя из 104 миниатюрных спутников Sprite была выдана с Земли 19 марта, и попросил радиолюбителей по всему миру информировать его о приеме сигналов с них. Позже астроном Сес Басса подтвердил поступление сигналов со спутников.

Манчестер также отметил, что радиолюбителям стоит поторопиться услышать сигналы, так как миниатюрные спутники быстро снижаются и вскоре сгорят в атмосфере. 
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