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Ученые выяснили, что гусеницы большой восковой моли едят полиэтиленовые пакеты

24 апреля 2017 22:23
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Открытие было сделано практически случайно.
Как сообщает РИА Новости, ученые установили, что гусеницы большой восковой моли способны разлагать полиэтиленовые пакеты. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Current Biology.

"Это открытие может помочь избавиться от огромного количества мусора, который скапливается на свалках и в океане", — заявил Франс Пресс один из авторов исследования, профессор Кембриджского университета Паоло Бомбелли. Полиэтилен представляет собой серьезную проблему для окружающей среды, так как очень медленно разлагается в естественных условиях.

Открытие было сделано практически случайно. Одна из авторов исследования биолог Федерика Берточчини, увлекающаяся пчеловодством, однажды обнаружила в ульях личинок большой восковой моли — бабочки-вредителя, известной под латинским названием Galleria mellonella. Берточчини собрала гусениц в полиэтиленовый пакет, но спустя какое-то время обнаружила, что он прогрызен насквозь, а гусеницы расползлись по ее дому.

Берточчини вместе с коллегами из Кембриджского университета провела полноценный эксперимент, поместив несколько сотен гусениц на полиэтиленовый пакет из супермаркета. Уже через 40 минут ученые обнаружили в нем первые отверстия, а спустя 12 часов гусеницы съели уже 92 миллиграмма полиэтилена. Это значительно больше, чем объем вещества, который был бы за аналогичное время разложен бактериями или грибком, говорится в статье.

Следующие эксперименты показали, что гусеницы способны полностью переваривать полиэтилен. Разложения полиэтилена удалось добиться и поместив на его поверхность раздавленных гусениц. Это заставило ученых предположить, что подобное действие вызывает некий особый фермент, вырабатываемый либо железами гусениц, либо бактериями-симбионтами в их пищеварительной системе.

Гусеницы этого вида моли питаются воском, что, по предположению исследователей, и помогло им выработать способность перерабатывать полиэтилен. Ученые надеются позднее выделить то вещество, которое производят нужное действие, а затем синтезировать его искусственным путем. "Вряд ли возможно разводить миллионы гусениц на пакетах", — пояснила Берточчини. 
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