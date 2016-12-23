Ученые вылепили самого маленького снеговика в мире
23 декабря 2016 21:08
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Специалистам удалось поставить 3 шара диоксида кремния, размер которых – 0,9 микрон, друг на друга и сфокусировав их ионным пучком прорезали в верхнем глаза и рот. Руки и нос снеговика сделаны из платины. Увидеть снеговика лишь можно с помощью электронного микроскопа, ведь он в десятки раз меньше толщины волоска человека - примерно 75 микрон.
Эта фигурка стала рекордсменом, отобрав лавры у своей предшественницы, размерами в 10 микрон, сообщает planetanovosti.com.
Фото planetanovosti.com
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