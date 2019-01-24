Ученые рассказали, почему на земле появилась жизнь
24 января 2019 12:28
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Ученые из Университета Райса (США) выяснили, что жизнь на Земле появилась благодаря столкновению планеты с другим крупным небесным телом, в результате которого сформировалась Луна. О результатах исследования рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.
Специалисты смоделировали экстремальные условия, в которых протекают геохимические реакции, формирующие химический состав планетарной коры и мантии. В результате была подтверждена гипотеза о том, что богатое серой ядро чужой планеты выталкивает углерод и азот во внешние слои, так как большая концентрация серы в расплавах уменьшает растворимость в них различных летучих соединений. Из-за этого, по словам ученых, доля этих элементов в коре планеты-странника была больше, чем у Земли.
Исследователи проверили около миллиарда различных сценариев с помощью компьютерного моделирования. В итоге результаты показали, что нынешнее соотношение углерода и азота, а также содержание изотопов и общее количество азота, углерода и серы соответствует катастрофическому сценарию формирования Луны. По словам ученых, порядка 4,4 млрд лет назад Земля столкнулась с другой планетой, чье ядро было обогащено серой. Если бы не этот факт, то доступных химических веществ, необходимых для существования биосферы, просто не хватило бы, добавляется в исследовании, пишут "Известия".
pixabay.com
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