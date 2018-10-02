Ученые объяснили отсутствие следов инопланетных цивилизаций
2 октября 2018 10:59
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Астрономы Университета штата Пенсильвания (США) поставили под сомнение доводы в пользу парадокса Ферми, из которого следует, что следы инопланетных цивилизаций не наблюдаются в Млечном Пути, несмотря на то, что они уже должны быть обнаруженными в случае существования инопланетян.
Ученые предположили, что доля изученного пространства в рамках проекта SETI слишком мала, чтобы делать какие-то выводы, пишет Sky News.
Астрономы пришли к выводу, что даже учитывая радиопрослушивания в рамках проекта SETI, ведущихся с 60-х годов XX века, было изучено слишком мало, чтобы можно было заявлять об отсутствии большого числа радиомаяков.
Ученые сравнили это с утверждением о поиске рыбы в стакане воды, зачерпнутой из океана, пишут "Известия".
31 июля сообщалось, что космический телескоп НАСА TESS успешно прошел все проверки инструментов и приступил к поиску «полноценных двойников Земли».
Фото pixabay.com
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