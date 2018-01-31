Ученые научили косатку воспроизводить человеческую речь
31 января 2018 15:14
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Среди слов, воспроизводимых Вики – "привет", "пока" и имя "Эйми".
Косатка – морское млекопитающее отряда китообразных, семейства дельфиновых.
По мнению доктора Хосе Абрамсона, испанского ученого, принимающего участие в исследовании, в будущем с Вики можно будет вести беседы на базовые темы.
фото:podvodnyj-mir-i-vse-ego-tajny.ru
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