Twitter решил отказаться от лайков

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Сервис микроблоков намерен вскоре убрать кнопку «Нравится», об этом сообщает издание The Daily Telegraph со ссылкой на основателя и главу компании Джека Дорси. В заметке говорится, что это будет радикальным шагом, направленным на улучшение качества дискуссий в социальных сетях.Издание также отмечает, что Дорси в ходе одного из мероприятий в Twitter на прошлой неделе заявил, что никогда не был поклонником кнопки в виде сердечка и в скором времени от неё избавиться, передаёт радио Маяк.