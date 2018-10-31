Twitter решил отказаться от лайков
31 октября 2018 09:01
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Так намерены улучшить качество дискуссий.
Сервис микроблоков намерен вскоре убрать кнопку «Нравится», об этом сообщает издание The Daily Telegraph со ссылкой на основателя и главу компании Джека Дорси. В заметке говорится, что это будет радикальным шагом, направленным на улучшение качества дискуссий в социальных сетях.
Издание также отмечает, что Дорси в ходе одного из мероприятий в Twitter на прошлой неделе заявил, что никогда не был поклонником кнопки в виде сердечка и в скором времени от неё избавиться, передаёт радио Маяк.
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