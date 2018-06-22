Турция ввела ответные пошлины на товары из США: в перечень попали 22 вида товаров — от автомобилей до солнцезащитного крема
22 июня 2018 16:46
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«Наш экспорт стали составляет $1 млрд 180 млн, а импорт из США составляет $1,3 млрд. Мы пытались решить этот вопрос с помощью переговоров. Они вводят для нас дополнительную таможенную пошлину в размере до $260 млн. Мы также ввели таможенный налог в размере $300 млн», — сказал министр, подчеркнув, что пошлины начнут действовать 21 июня. Они охватят 22 вида товаров.
Агентство Associated Press сообщает, что документы были поданы во Всемирную торговую организацию. В перечень попали продукты от автомобилей до солнцезащитного крема. «Мы не можем и не позволим Турции быть ошибочно обвиненной в экономических проблемах Америки», — заявил Зейбекчи.
США ввели пошлины на ввоз стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно и объяснили это мерами «национальной безопасности», поскольку от импортной стали зависит производство оборонной промышленности. Многие американские партнеры, в частности европейские страны, Россия, Китай и Индия, восприняли это негативно и объявили о введении ответных мер.
В среду, 20 июня, Еврокомиссия утвердила введение мер «по восстановлению баланса». Они вступят в силу с 22 июня и охватят перечень товаров общей стоимостью €2,8 млрд.
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин 19 июня объявил, что Москва примет ответные меры против американской продукции «в ближайшее время». Общий объем ответных мер в ведомстве оценили в $537,6 млн.
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