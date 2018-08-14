Турция объявила бойкот американской электронике
14 августа 2018 23:32
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Турецкий лидер указал на "экономическую атаку", которой сейчас открыто подвергается страна. По словам Эрдогана, раньше такие вещи делались более скрытно. Он заявил о намерении Анкары дать Вашингтону экономический и политический отпор.
— С экономической позиции мы принимаем меры, наше Министерство финансов и казначейство работают день и ночь. Кроме этого, мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung, — сказал Эрдоган.
Президент указал, что США "надо понять, что они наделали", потому что Турция способна себя обеспечить всем необходимым.
Напомним, США удвоили пошлины на алюминий и сталь из Турции, что спровоцировало значительное падение лиры. Президент Эрдоган призвал граждан в ответ отказаться от долларов и евро и объявил, что Анкара непременно ответит Вашингтону.
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