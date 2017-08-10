Турция может принять ответные меры на запрет ввоза томатов в РФ
10 августа 2017 10:16
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Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи пообещал принять ответные меры на запрет ввоза турецких томатов в Россию. Об этом заявил в среду министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.
По словам Нихата Зейбекчи, из-за продолжающихся запретов и ограничений на поставки турецких томатов и других овощей Турция ощущает давление со стороны местных экспортеров, в связи с этим власти Турции планируют принять ответные меры для нейтрализации этого давления. Министр также сказал, что предстоящие переговоры в Измире 17-19 августа очень важны для Турции, передает ТАСС.
«Каких-либо ожиданий, связанных с томатами, у нас нет. Их (российские) министерства делают разные заявления. Но мы бы не хотели услышать о запретах в отношении томатов, других овощей, мясной и молочной продукции», – сказал министр.
«ФедералПресс» напоминает: Росстат зафиксировал недельную дефляцию потребительских цен в России в последнюю неделю июля, которые, по данным ведомства, снизились на 0,1 %.
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