Турки массово разбивают свои iPhone после заявления Эрдогана
21 августа 2018 21:43
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А затем события стали развиваться стремительнее.
Намек местные жители поняли буквально, и с целью поддержания позиции президента и введению «народных санкций» стали разбивать собственные айфоны.
Вооружившись молотком, на фоне флага и шестерых сторонников акции, бравый парень с пафосным призывом разбил кучку айфонов. Каждый удар сопровождался возгласами.
То ли организаторы акции ругали очередной баг в iOS, то ли расстроены подорожанием айфонов — сказать сложно.
Видео весьма сомнительного качества и убедиться, что там действительно айфоны, а не какой-нибудь турецкий General Mobile, невозможно, передает iphones.ru.
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