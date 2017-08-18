Трехдневный траур по жертвам теракта в Барселоне объявлен в Испании
18 августа 2017 12:53
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Об этом сообщил премьер-министр страны Мариано Рахой, его заявление приводит газета "Вангуардиа". "Нас объединяют траур и решимость победить тех, кто украл наши ценности и наш образ жизни", - заявил Рахой, добавив, что терроризм - "глобальная угроза, ответы на нее должны быть глобальными".
По делу о теракте два человека задержаны. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в Роисии террористическая организация "Исламское государство", передает Радио Маяк.
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