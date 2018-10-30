Трамп решил отменить гражданство по рождению

102

«Мы — единственная страна в мире, в которую человек может приехать, родить ребенка, и этот ребенок будет иметь гражданство США со всеми его привилегиями. Это просто смешно, и это должно закончиться», — сказал Трамп. По его словам, администрация работает над подготовкой указа на эту тему.Трамп пояснил, что, по мнению его советников, для отмены автоматического предоставления гражданства рожденным на территории Америки детям не нужно вносить никаких поправок в Конституцию. «Мне всегда говорили, что для этого нужна конституционная поправка. Угадайте, что? Она не нужна», — заявил Трамп. По его словам, достаточно президентского указа.14-я поправка к Конституции США гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».Однако издание приводит оценки представителей правого политического спектра, в том числе юристов, которые считают, что 14-я поправка касается детей, рожденных от граждан США и не распространяется на детей неграждан или незаконных мигрантов. Ученый-конституционалист Джон Истман заявил изданию, что эта статья Конституции США неправильно применялась несколько десятков лет. Он считает, что «подчинение юрисдикции США» распространятся только на держателей грин-карт и граждан. Он также добавил, что до 1960-х годов эта статья никогда не применялась в отношении детей неграждан или людей без документов.Майкл Антон, бывший сотрудник администрации Трампа, заявил, что президент мог бы через исполнительный приказ «указать федеральным агентствам, что дети неграждан не являются гражданами».Другие собеседники издания указывают, что судьба указа Трампа, если он выйдет в максимально жестком варианте, наверняка будет решаться в судах.Ранее в начале октября сенат США утвердил предложенную Трампом кандидатуру на пост судьи Верховного суда — Бретт Кавано стал вторым членом Верховного суда, утвержденным за время президентства Трампа. Утверждение Кавано девятым судьей Верховного суда важно для республиканцев, так как именно Верховный суд определяет соответствие законов принципам американской Конституции и может приостанавливать их действие.В Верховном суде Кавано сменит 82-летнего Энтони Кеннеди. Он был назначен при Рональде Рейгане в 1988 году и подал в отставку в июне 2018-го. Судьи избираются на пожизненный срок и могут уйти по собственному желанию.Обещание ужесточить миграционную политику, перекрыть поток нелегальных мигрантов и отменить «цепную миграцию» было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа. Он также обещал усилить охрану сухопутной границы и построить стену на границе с Мексикой.