Трамп пригрозил санкциями всем, кто не захочет торговать на условиях США
18 сентября 2018 19:17
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По мнению главы Америки, нынешняя тарифная политика "обеспечивает США сильные переговорные позиции". Однако в данном случае не обходится без каких-либо издержек, а потому американский лидер призывает занимать жёсткую позицию, и "тарифицировать" всех, кто не будет принимать условия США.
Ранее Лайф сообщал о том, что Дональд Трамп в скором времени введёт пошлины против Китая на $200 млрд.
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