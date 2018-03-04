Трамп предложил сделать должность президента США пожизненно
4 марта 2018 10:14
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Президент США Дональд Трамп назвал «потрясающей» инициативу китайских властей о снятии ограничений на срок пребывания на посту главы государства и предложил сделать то же самое в Соединенных Штатах Америки, пишут "Известия".
«Теперь он (глава КНР Си Цзиньпин) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий. <…> Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь», — приводит слова американского лидера телеканал CNN.
Как сообщал портал iz.ru, Коммунистическая партия Китайской Народной Республики ранее предложила отменить закон, который ограничивает пребывание у власти главы государства двумя сроками.
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