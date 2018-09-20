Трамп назвал самую большую ошибку в истории США
20 сентября 2018 20:50
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- Самой большой ошибкой в истории нашей страны было вхождение в Ближний Восток во время президента Буша, - приводит The Hill слова Трампа.
Он добавил, что США потратили в этом регионе семь триллионов долларов. И, если бы историю можно было повернуть вспять, эти деньги можно было бы оставить в стране, спасти миллионы жизней.
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