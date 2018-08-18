Трамп назвал причину переноса военного парада в Вашингтоне

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— На адресованный им (властям Вашингтона. — Прим. Лайфа) вопрос о стоимости проведения большого торжественного военного парада они выставили настолько абсурдно высокую цену, что я отменил его, — написал он в своём "твиттере".По мнению Трампа, местная администрация намеренно завышала стоимость проведения парада. Как заявил мэр города Мюриэль Боузер в ответ на высказывания президента, организация мероприятия обошлась бы казне в 21,6 миллиона долларов, что в четыре раза меньше той суммы, которая называлась в СМИ.Ранее сообщалось о решении Министерства обороны США перенести военный парад в Вашингтоне на 2019 год.