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Новости /  В мире  

Трамп назвал Китай "большей проблемой", чем Россия

15 октября 2018 14:14
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Президент США в интервью CBS заявил, что Китай вмешивался в американские выборы, в этом же Вашингтон обвиняет и Россию.
Президент США в интервью CBS заявил, что Китай вмешивался в американские выборы, в этом же Вашингтон обвиняет и Россию. Однако Пекин, по мнению американского лидера, в этом контексте — более серьёзная проблема, передает life.ru.

— Они (РФ) вмешались. Но я думаю, что Китай тоже вмешивался. И я думаю, честно говоря, что Китай — это более серьёзная проблема, — сказал Трамп.

Ранее вице-президент США уже заявлял, что предполагаемое "вмешательство" Москвы в дела Штатов меркнет на фоне действий Пекина. Майк Пенс утверждает, что китайская сторона мобилизовала "скрытых агентов влияния". 
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