Трамп назвал Китай "большей проблемой", чем Россия
15 октября 2018 14:14
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— Они (РФ) вмешались. Но я думаю, что Китай тоже вмешивался. И я думаю, честно говоря, что Китай — это более серьёзная проблема, — сказал Трамп.
Ранее вице-президент США уже заявлял, что предполагаемое "вмешательство" Москвы в дела Штатов меркнет на фоне действий Пекина. Майк Пенс утверждает, что китайская сторона мобилизовала "скрытых агентов влияния".
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