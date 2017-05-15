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Toyota инвестирует в создание летающего автомобиля
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Toyota инвестирует в создание летающего автомобиля

15 мая 2017 17:33
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С финансовой поддержкой от Toyota разработчики планируют закончить создание автомобиля к 2019 году, а в 2020 году представить его на Олимпиаде в Токио.
Как пишет РБК, японский автопроизводитель Toyota инвестирует 40 млн иен (примерно $350 тыс.) в проект по созданию летающей машины к 2019 году. Об этом сообщает издание NHK.

Проектом с 2012 года занимаются волонтеры из Toyota, которые ранее собирали деньги через интернет. С финансовой поддержкой от Toyota разработчики планируют закончить создание автомобиля к 2019 году, а в 2020 году представить его на Олимпиаде в Токио. В рекламном ролике разработчиков летающий автомобиль садится рядом с главной ареной Олимпиады 2020 года в столице Японии во время церемонии открытия, а затем поднимается и пролетает рядом с олимпийским огнем.

Для взлета автомобиль будет использовать четыре ротора по аналогии с квадрокоптерами, которые при приближении к земле будут складываться. Согласно задумке разработчиков, автомобиль сможет набирать высоту до 10 метров и развивать скорость до 100 км/ч. Для езды по дорогам у автомобиля будут три колеса, при этом он сможет набирать скорость до 150 км/ч.

Ранее сервис такси Uber сообщил, что к 2020 году намерен запустить летающее такси в Техасе, Объединенных Арабских Эмиратах и в Дубае. Однако для этого Uber планирует использовать небольшие легкомоторные самолеты с электрическим двигателем.

Фото arms-expo.ru


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