Toyota инвестирует в создание летающего автомобиля
15 мая 2017 17:33
74
Проектом с 2012 года занимаются волонтеры из Toyota, которые ранее собирали деньги через интернет. С финансовой поддержкой от Toyota разработчики планируют закончить создание автомобиля к 2019 году, а в 2020 году представить его на Олимпиаде в Токио. В рекламном ролике разработчиков летающий автомобиль садится рядом с главной ареной Олимпиады 2020 года в столице Японии во время церемонии открытия, а затем поднимается и пролетает рядом с олимпийским огнем.
Для взлета автомобиль будет использовать четыре ротора по аналогии с квадрокоптерами, которые при приближении к земле будут складываться. Согласно задумке разработчиков, автомобиль сможет набирать высоту до 10 метров и развивать скорость до 100 км/ч. Для езды по дорогам у автомобиля будут три колеса, при этом он сможет набирать скорость до 150 км/ч.
Ранее сервис такси Uber сообщил, что к 2020 году намерен запустить летающее такси в Техасе, Объединенных Арабских Эмиратах и в Дубае. Однако для этого Uber планирует использовать небольшие легкомоторные самолеты с электрическим двигателем.
Фото arms-expo.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
497
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1107
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1275
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1472
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2769
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1655
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1462
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1094
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
594
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1006
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2237
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3260
Мероприятия