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"Титаник II" повторит путь легендарного корабля, но не столкнётся с айсбергом

24 октября 2018 22:19
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Лайнер проделает путь от Саутгемптона до Нью-Йорка. Отмечается, что внешне он похож на легендарное судно и оснащён новейшими технологиями.
Лайнер, представляющий собой копию "Титаника", преодолеет маршрут легендарного судна в 2022 году, сообщает life.ru со ссылкой на CBS.

Проект называется "Титаник II". Отмечается, что лайнер будет похож на "Титаник" внешне. Руководит им австралийский бизнесмен Клайв Палмер, председатель компании Blue Star Line. Он анонсировал запуск программы ещё в 2012 году, но её пришлось остановить из-за финансовых проблем.

Стоимость постройки лайнера составит около $500 миллионов. Он должен вмещать около 2400 пассажиров и 900 членов экипажа. Судно получит новейшие системы безопасности и навигации. Судно проплывёт из Сингапура в Дубай (ОАЭ), оттуда проследует в Саутгемптон (Англия) и из него повторит путь Титаника до Нью-Йорка.

Единственный рейс "Титаник" совершил 10 апреля 1912 года. Тогда лайнер считался самым большим в мире, на него вместилось 2208 человек. Он отправился в путь из Саутгемптона в Нью Йорк и ночью столкнулся с айсбергом. В результате крушения погибло 1496 человек.

Трагедия стала легендарной, массовый интерес к истории лайнера не угасает. Ей посвящены литературные произведения, живопись, музыка и кино. В частности, на основе этого события режиссёр Джеймс Кэмерон снял фильм "Титаник" (1997 г.) с Леонардо Ди Каприо в главной роли. 
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