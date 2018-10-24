"Титаник II" повторит путь легендарного корабля, но не столкнётся с айсбергом
24 октября 2018 22:19
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Проект называется "Титаник II". Отмечается, что лайнер будет похож на "Титаник" внешне. Руководит им австралийский бизнесмен Клайв Палмер, председатель компании Blue Star Line. Он анонсировал запуск программы ещё в 2012 году, но её пришлось остановить из-за финансовых проблем.
Стоимость постройки лайнера составит около $500 миллионов. Он должен вмещать около 2400 пассажиров и 900 членов экипажа. Судно получит новейшие системы безопасности и навигации. Судно проплывёт из Сингапура в Дубай (ОАЭ), оттуда проследует в Саутгемптон (Англия) и из него повторит путь Титаника до Нью-Йорка.
Единственный рейс "Титаник" совершил 10 апреля 1912 года. Тогда лайнер считался самым большим в мире, на него вместилось 2208 человек. Он отправился в путь из Саутгемптона в Нью Йорк и ночью столкнулся с айсбергом. В результате крушения погибло 1496 человек.
Трагедия стала легендарной, массовый интерес к истории лайнера не угасает. Ей посвящены литературные произведения, живопись, музыка и кино. В частности, на основе этого события режиссёр Джеймс Кэмерон снял фильм "Титаник" (1997 г.) с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
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