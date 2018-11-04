Tesla может начать выпуск электровелосипедов
4 ноября 2018 17:28
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В ходе беседы Маску предложили начать выпускать электросамокаты, на что глава Tesla ответил, что компания не будет заниматься этим. Но чуть позже он добавил, что компания могла бы заняться выпуском электрических велосипедов.
Эксперты отмечают, что такое заявление не нужно считать обязательным к исполнению, но, учитывая "лёгкость на подъём" компании, вполне вероятно, что эти слова могут быть воплощены в жизнь, как, например, нашумевшие огнемёты Маска.
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